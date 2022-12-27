مطار دبي يستقبل مليوني مسافر خلال 8 أيام.. ونصائح لتجربة سفر مريحة

دبي (الاتحاد) توقع مطار دبي الدولي DXB أن تصل حركة المرور إلى نحو مليوني مسافر خلال الأيام الثمانية المقبلة اعتبارا من اليوم ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 245 ألف مسافر من وإلى دبي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون 2 يناير أكثر الأيام ازدحاماً، وأن يتجاوز عدد المسافرين 257 ألف مسافر.

يأتي ذلك في وقت شهد متوسط أعداد المسافرين اليومي انتعاشاً ملموساً لتسجل حركة مماثلة لمستويات ما قبل الجائحة على خلفية الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022، ليكون الموسم الأخير من هذا العام من أكثر المواسم ازدحاماً منذ 2019.

ويعزى الارتفاع في حركة المسافرين خلال شهر ديسمبر الحالي إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك التدفق الموسمي للزوار، وبطولة كأس العالم لكرة القدم الذي اختتمت مؤخراً في الدوحة، وجاذبية دبي كوجهة سياحية مفضلة على مدار العامين الماضيين. ومن جانبها، تحرص مطارات دبي على التنسيق والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين ومزودي الخدمات لضمان تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات. وتواصل حركة السفر نشاطها في مطار دبي الدولي (DXB) خلال الأيام المقبلة تزامناً مع موسم العطلات وحتى بداية العام المقبل.

وفي هذا الإطار، أعلنت مطارات دبي عن عدد من النصائح والإرشادات لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين. وحثت مطارات دبي المسافرين على اتباع بعض النصائح منها: أنه يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً من استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، التخطيط لبعض الوقت الإضافي للوصول إلى المطار بسبب الزحام المتوقع وقت الذروة، وعلى المسافرين من مبنى المسافرين رقم 1 الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، الاستفادة من خدمة إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت أو الخدمة الذاتية لتوفير الوقت والجهد، توصية المسافرين من مبنى المسافرين رقم 3 بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها شركة طيران الإمارات، والتأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل قبل الوصول لمنطقة التفتيش الأمني، ويمكن استخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار لتفادي الحركة المرورية المزدحمة.