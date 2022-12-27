«المركزي اللبناني» يخفض سعر العملة إلى 38 ألف ليرة للدولار

أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية. وقال المصرف في بيان: «يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة (عند) 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر». وأضاف أن تخفيض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد يرجع إلى «عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود». وبلغ سعر الليرة في منصة صيرفة 31200 للدولار يوم 23 ديسمبر، آخر يوم تداول. ويُعد سعر الليرة في منصة صيرفة أحد أسعار الصرف المتعددة في لبنان، ويشمل ذلك السعر الرسمي الذي توقف فترة طويلة عند 1500 ليرة للدولار. وتجاوز سعر الليرة أكثر من 47 ألفاً للدولار في السوق الموازية، التي يعد سعر الصرف فيها الأكثر استخداماً في البلاد، وفي مكاتب الصرافة اليوم الثلاثاء، لكن تجار العملة قالوا إن سعر الليرة انخفض إلى ما دون 43 ألفاً في غضون دقائق من إعلان المصرف المركزي. وفقدت الليرة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ انهيار النظام المالي في 2019 في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها ألقت بثمانية من بين كل عشرة أفراد بلبنان في براثن الفقر بينما يقول البنك الدولي إن النخبة في البلاد هي من دبرتها. ودأب المصرف المركزي على إصدار قرارات لسد الفجوة في قيمة الليرة بهدف وضع حد لانخفاضها مؤقتاً، بيد أنها استمرت في الانخفاض بشكل مطرد لفترة طويلة بعد فشل السياسيين في تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تطلق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه ضروري للتعافي من الأزمة.