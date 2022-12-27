«أبوظبي للجودة» يعتمد معايير فنية جديدة ودليلاً إرشادياً

اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ممثلاً باللجنة الفنية الدائمة لإمارة أبوظبي، معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة ومعايير أبوظبي الفنية لمنتج الركام والحصى، بالإضافة إلى دليل أبوظبي الإرشادي لمواد التغليف المقاوم لوصول الأطفال للمنظفات والمواد الخطرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 43 للجنة الذي عقد في أبوظبي، بحضور المهندس عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي بالمجلس، وبدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة، والأعضاء ممثلين عن الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي، حيث تضم اللجنة في عضويتها 40 عضواً يمثلون 25 جهة.

تكريم 38 عضواً

وكرم المهندس عبدالله حسن المعيني في بداية اجتماع اللجنة، بتكريم 38 عضواً من أعضاء اللجنة الذين عملوا بها منذ إنشائها حتى نهاية العام 2021، مما كان له الأثر في تحقيق اللجنة أهدافها في إطلاق وتحديث دليل أبوظبي الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي، بما يضمن استدامة الأعمال، وضمان تطبيق أفضل الممارسات على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد أن إصدار النسخة المحدثة من الدليل مؤخراً جاء بفضل الجهود الحثيثة من أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، والتي أسهمت في إضافة أدلة إرشادية فرعية في عدة مجالات في البنية التحتية للخدمات في الإمارة.

وقال المعيني: إن من إنجازات أعضاء اللجنة المكرمين إصدار 359 وثيقة فنية و31 وثيقة معايير فنية و34 دليلاً إرشادياً و128 وثيقة اشتراطات مهنية و5 تقارير فنية، بالإضافة إلى 161 دليلاً إرشادياً لمواصفات البنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي.

وأشاد عبدالله المعيني بدور أعضاء اللجنة المكرمين من ممثلي الجهات الحكومية في تحقيق أهداف اللجنة الفنية لمعايير أبوظبي الفنية في توحيد مرجعية إعداد وتطوير الوثائق الفنية للبنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي وفق أفضل المواصفات العالمية، بالإضافة إلى إعداد آلية فاعلة لتحديث الدليل بشكل دوري حسب حاجة الإمارة والشركاء.

منتج الركام والحصى

وتهدف معايير أبوظبي الفنية لبيئة عمل نشطة، الذي اعتمدته اللجنة في اجتماعها الـ 43 بطلب من دائرة تنمية المجتمع، إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني والرياضة في المؤسسات والجهات المعنية، وذلك لتحسين صحة موظفيهم وخلق مجتمع نشط. كما أن المعايير تضمن تمكين الجهات من تعزيز ثقافة النشاط البدني في العمل وتعزيزها من خلال تطبيق ممارسات رائدة، وغرس ثقافة النشاط البدني في بيئة العمل لما لها من تأثير على صحة وإنتاجية الموظف.

كما اعتمدت اللجنة الفنية الدائمة معايير أبوظبي الفنية لمنتج الركام والحصى (من نفايات الهدم والبناء) بطلب من مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، حيث تهدف المعايير الفنية إلى استحداث وتطوير مواصفات فنية لمنتج الحصى (0-5 مم و5-10مم) المعاد تدويره لأول مره في إمارة أبوظبي، والذي بدوره يسهم في تعزيز أهمية ودور إعادة التدوير المخلفات البيئية والحفاظ على البيئة في خفض نسبة النفايات الناتجة عن أنشطة الهدم والبناء، وتقليص استخدام الموارد الطبيعية من المحاجر والجبال، بالإضافة إلى توفير منتج معتمد ومطابق للمواصفات المطلوبة، يساهم في تقليص تكلفة الإنشاء ودعم الاقتصاد الجزئي المعنى بحماية البيئة.

مواد التغليف

واعتمدت اللجنة دليل أبوظبي الإرشادي لمواد التغليف المقاوم لوصول الأطفال للمنظفات والمواد الخطرة بطلب من مركز أبوظبي للصحة العامة. ويوفر الدليل معلومات لمستوردي منتجات المواد الكيميائية والمنظفات ومنشآت التعبئة وتجار التجزئة حول متطلبات استخدام العبوات المقاومة للأطفال بما في ذلك معايير مساعدتهم في تحديد المنتجات الأخرى التي يجب تعبئتها في عبوات تحتوي على أغطية مقاومة لوصول الأطفال، مما يساهم في التقليل والحد من إصابات الأطفال بسبب التسمم من المواد الخطرة والمنظفات المنزلية، وذلك بتطبيق أغطية القفل المحكم المقاوم للفتح من قبل الأطفال على المنتجات المنزلية الخطرة.