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الاقتصادي

مؤشر الأسهم اليابانية يسجل أعلى مستوى في أسبوع

جانب من بورصة طوكيو
27 ديسمبر 2022 15:24

لامس المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية أعلى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء وسط مكاسب كبيرة لأسهم شركات التجزئة، بعدما رفعت شركة تاكاشيمايا توقعاتها للأرباح ووسط آمال في عودة السائحين الصينيين ذوي الإنفاق الكبير. كما واصلت أسهم القطاع المالي أداءها القوي بعد القرار المفاجئ من بنك اليابان (المركزي) الأسبوع الماضي برفع السقف المسموح به لعائد السندات طويلة الأجل.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.16 بالمئة عند 26447.87 نقطة، بعدما بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 26620.49 نقطة، والذي لم يسجله منذ 20 ديسمبر عندما أدى قرار البنك المركزي المفاجئ لأكبر انخفاض للمؤشر منذ أكثر من شهرين. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4 بالمئة إلى 1910.15 نقطة اليوم الثلاثاء، وكان قد سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1918.25 نقطة. وكان سهم شركة تاكاشيمايا لإدارة متاجر البضائع المتنوعة صاحب أفضل أداء على المؤشر نيكاي حيث قفز 7.14 بالمئة.

وقال مشاركون بالسوق إن قرار الصين تخفيف مزيد من القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 أنعش أيضاً الآمال في ارتفاع المبيعات للسائحين القادمين إلى البلاد. وكان مؤشر قطاع التجزئة هو الأفضل أداء من بين قطاعات المؤشر توبكس، حيث ارتفع 2.53 بالمئة. وتلاه مؤشر القطاع المصرفي الذي زاد 1.9 بالمئة مسجلاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2018.

المصدر: رويترز
الأسهم اليابانية
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