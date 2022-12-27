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الاقتصادي

أسهم أوروبا ترتفع وسط تفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد الصيني

متعامل في بورصة فرانكفورت
27 ديسمبر 2022 15:00

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الارتفاع العالمي في الأسهم بعد أن خففت الصين قيود كوفيد-19، مما زاد الآمال في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.6 في المئة بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة لعيد الميلاد.

وكان قد فقد نحو 12 في المئة منذ بداية العام. وأثرت المخاوف من الركود الاقتصادي بسبب تشديد البنوك المركزية السياسة النقدية تأثيراً شديداً على الأسهم الأوروبية هذا العام. وقالت الصين إنها ستتخلى عن متطلبات الحجر الصحي للزوار الوافدين، مما يزيد من تخفيف الضوابط الحدودية لمدة ثلاث سنوات والتي تهدف إلى الحد من كوفيد-19.

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وارتفعت أسهم شركات التعدين 1.2 في المئة وأسهم الطاقة 1.4 في المئة، إذ قفزت أسعار السلع على خلفية الآمال في انتعاش الطلب في الصين. وارتفعت أسهم شركة (إل.في.إم.إتش) 1.9 في المئة وكيرينج 1.3 في المئة. والشركتان منكشفتان على الصين. وزاد قطاعا التصنيع والبنوك للجلسة الثانية على التوالي، مما رفع المؤشر الأوروبي الأوسع. وقال متعاملون ومحللون ن أحجام التداول الضعيفة خلال العطلات أثرت على تحركات السوق.

المصدر: رويترز
الأسهم الأوروبية
الاقتصاد الصيني
مؤشر ستوكس
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