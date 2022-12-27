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الاقتصادي

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز

حقل ظهر للغاز في مصر
27 ديسمبر 2022 14:48

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء، أن مصر طرحت مزايدة دولية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا النيل والبحر المتوسط. وأظهر إعلان المزايدة أنها تشمل 12 منطقة، مقسمة بالتساوي بين البرية والبحرية، فيما حُدد 30 أبريل 2023 موعداً نهائياً لتقديم العروض.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا: إن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 «تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط، استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة».

وأشار إلى أن «الاستراتيجية توفر فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها».

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وكان الملا أعلن هذا الشهر اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط. وأضاف في إفادة أمام لجنة برلمانية أن الاكتشاف في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات.

والنرجس واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة شيفرون امتيازات تشغيلية في مصر إلى جانب شركة ثروة للبترول، وفقاً لموقع شيفرون على الإنترنت. وأفادت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي هذا الشهر بأن حجم البئر الجديدة يبلغ 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويمكن أن يوفر هذا الاكتشاف دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز.

المصدر: رويترز
مصر
شركة إيني الإيطالية
حقل ظهر المصري
النفط والغاز
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