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الاقتصادي

النفط يسجل أعلى مستوى خلال 3 أسابيع

تخفيف قيود كوفيد في الصين تصعد بسعر النفط
27 ديسمبر 2022 14:45

سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كوفيد-19 في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود، وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية. وقالت اللجنة الوطنية للصحة أمس الاثنين: إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتباراً من الثامن من يناير، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.

وارتفع خام برنت 22 سنتاً، أي 0.3 بالمئة، إلى 84.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.11 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 79.63 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر.

وقال نعيم إسلام المحلل لدى أفاتريد: «هذا بالتأكيد أمر كان المتعاملون والمستثمرون يتطلعون إليه» في إشارة إلى خطة الصين بشأن الحجر الصحي. وكانت الأسواق البريطانية والأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

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وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز: إن النفط استمد الدعم أيضاً من مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة. وأضاف: «لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما يعني أن موجة الصعود قد لا تستمر طويلاً».

واعتباراً من يوم الجمعة، تم إغلاق حوالي 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي على ساحل الخليج الأميركي، بينما عانى إنتاج النفط والغاز من ولايات نورث داكوتا إلى تكساس بسبب التجمد مما قلص الإنتاج.

المصدر: رويترز
الصين
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