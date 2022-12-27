242 مليار درهم تجارة الإمارات وأوروبا خلال 9 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع مجموعة الدول الأوروبية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 241.75 مليار درهم، مقارنة مع 210 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو قدره 15.1%، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت تصدر كل من سويسرا وإيطاليا وبريطانيا قائمة أكبر 3 شركاء تجاريين للدولة بين الدول الأوروبية.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تجاوز إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع أوروبا، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت 219.6 مليار درهم، بزيادة بلغت نحو 22 مليار درهماً، وبنمو نسبته 10%، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الواردات من 139.9 مليار إلى 165.6 مليار، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية من 27.2 مليار إلى 36.3 مليار.

وشكلت تجارة الإمارات غير النفطية مع مجموعة الدول الأوروبية أكثر من 15% من مجموع التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، والتي سجلت نمواً قياسياً بلغت نسبته 19% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع إلى أكثر من 1.6 تريليون درهم.

وتوزعت تجارة الإمارات غير النفطية مع مجموعة الدول الأوروبية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، إلى واردات بقيمة 165.6 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 36.31 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 39.76 مليار درهم.

وأفادت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير من دولة الإمارات إلى مجموعة البلدان الأوروبية من 69.48 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، إلى 76.07 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، بنمو نسبته 9.6%.

وتضمنت قائمة أبرز سلع التجارة الخارجية بين الإمارات والدول الأوروبية في جانب الواردات، الذهب الخام والألماس والسيارات والأدوية وحلى المجوهرات، فيما تصدر الذهب والألماس وأجهزة اتصالات قائمة أهم 3 سلع للصادرات، بالإضافة إلى الألومنيوم الخام وألواح وقضبان وزوايا حديد أو صلب ومقاطع وأنابيب مواسير، وكابلات كهربائية.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقماً قياسياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ببلوغها ما قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021، وما نسبته 50% مقارنة مع ذات الفترة من 2020، وما نسبته 29.6% مقارنة مع 2019 لذات الفترة.

وأظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أن الصادرات الوطنية غير النفطية حافظت خلال هذه الفترة على أدائها القوي، محققة 275 مليار درهم، وبنسبة نمو 9% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وبنسبة نمو 43%، 53%، 73%، 99% مقارنة مع ذات الفترة من 2020 و2019,2018,2017 على التوالي.

وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيسي والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال أول 9 شهور من عام 2022، والتي تستحوذ على 39% من التجارة غير النفطية للدولة و38% من صادراتها و29% من إعادة التصدير، كما تستأثر بنسبة 44.4% من واردات الإمارات غير النفطية. فيما جاءت الدول الأوروبية في المركز الثاني، تليها دول المجلس التعاون الخليجي، ثم الدول الأفريقية غير العربية، تليها الدول العربية الأخرى، ومجموعة الدول الأميركية.