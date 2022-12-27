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الاقتصادي

«الاتحاد للطيران» تزيد رحلات شنغهاي

«الاتحاد للطيران» تزيد رحلات شنغهاي
27 ديسمبر 2022 14:09

أبوظبي (الاتحاد)
تستعد الاتحاد للطيران لتعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات والصين العام المقبل مع زيادة رحلاتها الأسبوعية إلى خط أبوظبي شنغهاي. ورهناَ بالموافقات التنظيمية، واعتباراً من فبراير 2023، ستسّير الناقلة رحلتين أسبوعياً إلى مطار بودونج الدولي على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 787و 777.وإلى جانب الرحلة الأسبوعية إلى العاصمة بكّين، ورحلتين أسبوعياً إلى مدينة غوانزو، ستوفر هذه الإضافة للمسافرين خمس رحلات أسبوعية بدون توقف بين أبوظبي والصين.
وبهذه المناسبة صرح مارتن درو، نائب الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران قائلاً: "يسرنا في الاتحاد للطيران إضافة رحلة ركاب أسبوعية ثانية إلى شنغهاي بعد تخفيف إجراءات السفر المتعلقة بكوفيد.
وأضاف "وتعد الصين من أهم الأسواق بالنسبة للاتحاد للطيران، وتساهم شنغهاي بدور محوري في حركة شبكتنا كونها واحدة من أكبر المراكز التجارية والمالية في البلاد.
وقال "تلتزم الاتحاد للطيران بتطوير عملياتها إلى الصين، ونتطلع للترحيب بالمزيد من المسافرين مع بداية السنة الجديدة لتجربة ضيافتنا الرائدة والحائزة على جوائز."

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