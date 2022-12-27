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الاقتصادي

6.6 دولارات مكاسب الذهب في التعاملات الفورية

سبائك من الذهب
27 ديسمبر 2022 10:55

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح 6.6 دولار في التعاملات الفورية. وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.6 دولار لتصل إلى 1804.97 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:01 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.45% تعادل 8.15 دولار لتصل إلى 1812.35 دولار للأونصة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.7% إلى 24.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.71% إلى 1768 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.16% إلى 1037.05 دولار.

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المصدر: وام
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