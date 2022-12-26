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1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

عقارات في دبي
26 ديسمبر 2022 21:03

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 515 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 299.29 مليون درهم و483 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 175 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة أم الشيف. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 16 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 84 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الثالثة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 19هبة بقيمة 137.87 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم.

دائرة الأراضي والأملاك بدبي
تداولات العقارات في دبي
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