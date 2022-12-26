بوتين: 100 مليار دولار التبادل التجاري لرابطة الدول المستقلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن التعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة يسير بنجاح، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بحلول نهاية العام إلى 100 مليار دولار.

وقال بوتين، خلال قمة غير رسمية لزعماء وقادة رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرج، اليوم الاثنين: «يتطور التفاعل المتعدد الأوجه بين دولنا بنجاح على وجه العموم. وهذا ما يؤكده النمو المطرد في التجارة بيننا، وبين روسيا وجميع بلدان رابطة الدول المستقلة. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، زاد هذا التفاعل بنسبة 6.6% ليصل إلى 81.5 مليار دولار وهناك سبب للتوقع أنه بحلول نهاية هذا العام سيصل إلى 100 مليار دولار»،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، أن شركات التعدين الروسية تعمل على تغيير وجهة عمليات تسليم الصادرات، ومن بين الوجهات ذات الأولوية الصين وتركيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.

وقال مانتوروف في اجتماع لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مع نواب رئيس الوزراء: «أصبحت أسواق تركيا والصين والاتحاد الاقتصادي الأوروبي ورابطة الدول المستقلة ودول أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من الوجهات ذات الأولوية للإمدادات الخارجية على خلفية فرض العقوبات».

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات قاسية على روسيا لغزوها أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.