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الاقتصادي

استطلاع: أغلب الألمان لا يتوقعون تراجع التضخم في 2023

رجل يمر أمام متجر بألمانيا
26 ديسمبر 2022 19:55

كشف استطلاع حديث عن أن أغلب الأشخاص في ألمانيا لا يتوقعون حدوث انفراجة في أسعار المستهلكين خلال العام الجديد. وأظهر استطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، الذي تم نشر نتائجه، اليوم الاثنين، أن 50% ممن شملهم الاستطلاع يرون أنه من المحتمل أن يزداد التضخم في عام 2023. وذكر 28% ممن شملهم الاستطلاع أن معدلات تضخم ستظل عند المستوى المرتفع نفسه الذي تم رصده خلال الأشهر الماضية.تجدر الإشارة إلى أن أسعار المستهلكين بألمانيا زادت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 10% على ما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي. يشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية الذي غذته الحرب الروسية في أوكرانيا أدى إلى زيادة التضخم العام بألمانيا. وأسفر ذلك عن تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بألمانيا، وزيادة العبء على الشركات. وبحسب تقدير خبراء اقتصاد، من المتوقع أن يتراجع التضخم في عام 2023 عن المستوى القياسي الذي وصل إليه هذا العام تدريجياً. ويتوقع البنك المركزي الاتحادي بألمانيا «بوندسبنك» تراجعاً في التضخم من نسبة 8.6% التي تم رصدها هذا العام إلى 7.2% في عام 2023. وبحسب استطلاع معهد «يوجوف»، فإن 13% فقط ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون تراجعاً في التضخم بألمانيا في عام.2023 تجدر الإشارة إلى أن معهد «يوجوف» أجرى الاستطلاع بتكليف من الرابطة الاتحادية لبنوك «فولكس بنك» وبنوك «رايفايزن» بألمانيا، التي تتخذ من مدينة نوي-إيسنبورج مقراً لها وتمثل بنوكا في جميع الولايات الاتحادية بألمانيا، باستثناء ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج بالجنوب. وشمل الاستطلاع 2057 شخصاً على مستوى ألمانيا، وتم إجراؤه في الفترة بين 16 و19 ديسمبر الجاري.

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