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الاقتصادي

وزير التجارة التركي يحذر سلاسل التجزئة من رفع الأسعار

بائعة للفاكهة في إحدى الأسواق التركية
26 ديسمبر 2022 19:53

 أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، أنه التقى بمسؤولين تنفيذيين لأربع سلاسل تجزئة للتحذير من رفع الأسعار بعد زيادة الأحد الأدنى للأجور لعام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين. وقال الوزير على تويتر إن الحكومة لن تسمح "بزيادات غير عادلة في الأسعار" مرفقاً لصورة من الاجتماع. وأكد أنه إذا تم الكشف عن هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار فسيتم فرض عقوبات إدارية شديدة عليهم. ولم يحدد الوزير أسماء الشركات، لكن من بين أكبر سلاسل التجزئة في تركيا "بيم" و"سوك" و"ميجروس" و"أيه101". وقال إن وزارته تواصل جهودها ضد المحتكرين الذين يستغلون رفع الحد الأدنى للأجور. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الخميس الماضي رفع قيمة الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في تركيا.

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