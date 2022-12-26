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الاقتصادي

نوفاك: السوق الأوروبية مفتوحة أمام الغاز الطبيعي الروسي

ألكسندر نوفاك
26 ديسمبر 2022 19:51

 قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن سوق الاتحاد الأوروبي لا تزال مفتوحة أمام الغاز الطبيعي المسال الروسي. وأضاف نوفاك أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال ارتفعت إلى 19.4 مليار متر مكعب خلال 11 شهراً من عام 2022. وقال نوفاك «حتى الآن هذه السوق ليست مغلقة. على سبيل المثال، تمكنا من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى أوروبا هذا العام، فقد ارتفعت إلى 19.4 مليار متر مكعب في 11 شهراً من عام 2022، ونتوقع ارتفاعها إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام». وأشار نوفاك إلى أنه لا يزال هناك عجز في الغاز في أوروبا، مضيفاً أن روسيا مستعدة لاستئناف الإمدادات عبر خط أنابيب يامال - أوروبا، وأن روسيا تجري أيضاً مفاوضات بشأن زيادة الإمدادات عبر تركيا بعد إنشاء مركز للغاز في هذه الدزلة. وأشار نوفاك إلى أن «السوق الأوروبية لا تزال ذات صلة، لأن عجز الغاز لا يزال قائماً، ولدينا كل القدرات لاستعادة الإمدادات. على سبيل المثال، لا يزال خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي أغلق لدوافع سياسية، غير مستخدم». وتصدر روسيا الغاز حالياً عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يعمل حالياً بكامل طاقته، بينما يوفر الطريق الأوكراني 42 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، أو نحو ثلث حجم النقل المنصوص عليه في العقد. وأضاف نوفاك «في الوقت الحالي، تتم مناقشة تنفيذ حجم إضافي لإمدادات الغاز عبر تركيا بعد إنشاء مركز للغاز هناك. ونحن نعمل بنشاط مع الدول التي ستشارك في هذا المشروع، وكذلك مع المستهلكين الذين يحتاجون إلى الغاز من روسيا». وأشار نوفاك أيضاً إلى أن طلبات المستهلكين الأوروبيين لزيادة إمدادات الغاز تأتي طوال الوقت. اليوم، يمكننا القول بكل تأكيد أن هناك طلباً على الغاز الروسي. لذلك ما زلنا ننظر إلى أوروبا باعتبارها سوقاً محتملة لمنتجاتنا. من الواضح أن حملة واسعة النطاق قد بدأت ضدنا، وانتهت بتخريب خط انابيب نورد ستريم».

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