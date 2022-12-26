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الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل مكاسب «وول ستريت»

رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
26 ديسمبر 2022 19:07

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الاثنين مدعومة بصعود وول ستريت في الجلسة الماضية، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة الرابحين بينما تأثرت السوق بانخفاض أسهم البنوك وشركات التأمين.وارتفع المؤشر نيكاي 0.65 بالمئة ليغلق عند 26405.87 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 بالمئة إلى 1902.52 نقطة.

وقال شوجي هوسوي كبير محللي الاستراتيجيات لدى دايوا للأوراق المالية: «ارتفعت الأسهم اليابانية بفضل صعود الأسهم الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، لكن التداولات هادئة للغاية لأن معظم المتعاملين في الولايات المتحدة وأوروبا في عطلة».

ودفعت زيادة أسعار النفط مؤشر شركات التنقيب للارتفاع 2.5 بالمئة، ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً ببورصة طوكيو للأسهم. وقفز سهم شركة إنبكس 2.53 بالمئة.

وارتفع مؤشر شركات تكرير الخام 1.33 بالمئة مع زيادة سهم إديميتسو كوسان 2.81 بالمئة. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.35 بالمئة بعدما ارتفع أكثر من عشرة بالمئة هذا الشهر بفضل توقعات بتحسن الأرباح بعدما سمح البنك المركزي الأسبوع الماضي لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بالارتفاع إلى 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي من 0.25 بالمئة.

وبلغ العائد على سندات بنك اليابان المركزي لأجل عشر سنوات 0.445 بالمئة في أحدث تداولاته. وخسر سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.21 بالمئة وتراجع سهم ريزونا القابضة 2.75 بالمئة. وانخفض مؤشر قطاع التأمين 1.37 بالمئة.

المصدر: رويترز
الأسهم اليابانية بورصة طوكيو للأوراق المالية
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