«الذكاء الاصطناعي» ينظم «برنامج سامسونج للابتكار»

دبي (الاتحاد) - أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة الإمارات، والبرنامج الوطني للمبرمجين، عن التعاون مع شركة «سامسونج جلف» للإلكترونيات في إطلاق نسخة جديدة من دورة تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، «برنامج سامسونج للابتكار»، والتي تُعد جزءاً من برنامج سامسونج المجتمعي العالمي Samsung Innovation Campus، في مبادرة هادفة لدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031.

وستوفر الدورة التي تُنظم تحت شعار «معاً من أجل الغد! تمكين المواهب الشابة» وتمتد لـ 3 أشهر منصة مثالية للمشاركين الذين يتمتعون بخلفية معرفية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، لتوسيع معارفهم في مجال تعلم الآلة واكتساب مهارات وخبرات جديدة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة.

دفع عجلة النمو

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى البرامج والمبادرات التي تمكن الطاقات الشابة وتحقق أهداف الاستراتيجية الطموحة للدولة، في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التحول الشامل في المجالات التكنولوجية، والاستفادة منها في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي. وقال معاليه إن هذه المبادرة تسهم في تمكين الشباب من اكتساب مهارات وخبرات جديدة تدعم تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس ومشاريع مستقبلية رائدة، تواكب المتغيرات السريعة في المجالات التكنولوجية التي تحدثها موجة الابتكارات الحالية، وتسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تعلم الآلة

من جهته، قال دوهي لي رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: «تحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورة في عالمنا المعاصر وتتمتع بإمكانيات كبيرة للارتقاء بجودة حياة الناس والمجتمعات. ويتطلب تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي التركيز على تمكين الشباب ورفدهم بالأدوات والقدرات اللازمة التي تساعدهم على الشروع في مسارات وظيفية ناجحة في مجالات وقطاعات الأعمال التي يختارونها. ويسرنا التعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات في نسخة هذا العام من برنامج سامسونج للابتكار، ونتطلع إلى رؤية الإيجابيات التي سيقدمها للمشاركين على صعيد توسيع آفاقهم ومعرفتهم حول أساسيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة».

وسيتعرف المشاركون من خلال المناهج الدراسية المتخصصة على الأدوات والتطبيقات الأكثر أهمية في مجال الذكاء الاصطناعي وبيئات العمل المتعلقة بتعلم الآلة، وستتاح للمتدربين فرصة التفاعل مع خبراء الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حضور جلسات افتراضية، ليكتسبوا فهماً شاملاً حول العمليات التقنية.

لغة «بايثون»

وبحلول نهاية البرنامج، سيكون الطلاب قادرين على تكوين معرفة جيدة حول الأساس الإحصائي والرياضي لتعلم الآلة، إضافة إلى التعرف إلى فوائد لغة «بايثون» البرمجية والمكتبات المستخدمة في خوارزميات التعلم الآلي، وتطبيق هذه الخوارزميات على مجموعات البيانات الحقيقية، فضلاً على تعلم كيفية بناء المشاريع خلال عملية متابعة دورة حياة علوم البيانات. ويمكن للمهتمين باكتساب مهارات وخبرات متنوعة تدعم مستقبلهم المهني التسجيل في الدورة التعليمية الجديدة قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 2 يناير المقبل، ويشترط على المتقدم أن يكون قد أتم دورة تدريبية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات على مستوى المدرسة الثانوية أو التعليم العالي، وكذلك الكفاءة في مجالات الجبر الخطي وأساسيات البرمجة وحساب التفاضل والتكامل ونظرية الاحتمالات.