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الاقتصادي

«أراضي دبي» تُطلق خطتها الاستراتيجية

مقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي
26 ديسمبر 2022 18:58

دبي (الاتحاد) - أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خطتها الاستراتيجية الجديدة، التي تشكّل ملامح ومعالم توجهاتها للمرحلة الزمنية المقبلة حتى العام 2026. واستناداً إلى منهجيّة تشاركيّة على ثلاث مراحل أشركت خلالها الدائرة موظفيها وشركائها ومتعامليها في رحلة تصميم خطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، تمّ اعتماد رؤية طموح تستشرف المستقبل. ويتماشى الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مع المرحلة والحقبة التي استطاعت دولة الإمارات أن تضع خلالها بصمتها واضحة جليّة على الخارطة العالمية في التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إنجازات متميّزة على جميع الأصعدة، في مقدمتها المجالات الاقتصادية والتنموية، ما جعل منها وجهة عالمية ونموذجاً مشرقاً لمستقبل أكثر إبداعاً وتطوراً وابتكاراً واستدامةً، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تتمثل بالعمل على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. كما تأتي الاستراتيجيّة بشكلها وصيغتها النهائيّة نتاج جهود متواصلة من مختلف فرق العمل في الدائرة، بهدف الحصول على أفضل النتائج التي تتوافق مع المستجدات والتطورات والممارسات العالمية الآنية والمستقبلية على حدّ سواء، ولتشكّل إضافة نوعيّة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، بالإضافة إلى دعم أهداف القطاعات والتوجهات الاستراتيجية الأخرى.

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