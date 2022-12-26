70 % زيادة في عدد المستثمرين الروس بعجمان خلال العام الجاري

شهدت إمارة عجمان خلال العام الجاري زيادة في المستثمرين ورجال الأعمال الروس بنحو 70% مقارنة بالعام 2021، حسب إحصائيات تم استعراضها خلال «ملتقى الأعمال عجمان روسيا»، أظهرت تصدر قطاعات الصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والصحة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والفنون والترفيه والتسلية كأبرز القطاعات استثماراً في عجمان من جانب المستثمرين الروس.

واستهدف الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان توطيد التعاون الاقتصادي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين، وفتح آفاق الشراكة بين أصحاب الأعمال في مجالات الصناعة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة دائرة التنمية السياحية في عجمان ومنطقة عجمان الحرة.

حضر الملتقى محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، ونيكولاي فيرخوفسكي المدير الأكاديمي في جامعة سكولكوفو رئيس الوفد الروسي، إلى جانب عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من عجمان وروسيا الاتحادية.

وأكد الجناحي أهمية الملتقى ودوره في استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وزيادة حجم التجارة البينية، مشيراً إلى أهمية مشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين في أعمال الملتقى بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والمشاريع الرائدة والمبتكرة.

وقال: تسعى غرفة عجمان إلى تنويع محفظة شراكاتها الخارجية مع كافة الدول لفتح أسواق جديدة والترويج للفرص الاستثمارية في إمارة عجمان وزيادة نمو حجم التجارة البينية.

وأوضح أن الإحصائيات الخاصة بحجم التجارة بين الإمارات وروسيا من جانب وبين عجمان وروسيا من جانب آخر تشير إلى وجود فرص كبيرة لتنمية وزيادة حجم التعاون المشترك، فبحسب إحصائيات حجم التجارة بين الإمارات وروسيا، فقد بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 5.32 مليار درهم خلال العام 2021.

من جانبه أكد نيكولاي فيرخوفسكي، اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الروس بتنمية أعمالهم مع نظرائهم من إمارة عجمان والتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان، كما أكد على أهمية تبادل الزيارات وتنظيم ملتقيات ثنائية لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.

وشهد اللقاء استعراضاً قدمته غرفة عجمان حول أهم القطاعات الرئيسية لاقتصاد الإمارة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات والبناء والتشييد، ومدى اهتمام الإمارة بتنمية قطاعي الصحة والتعليم، كما تم تقديم نبذة حول جهود الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي لتوفير بيئة استثمارية تنافسية مرنة وسريعة.

واستعرضت دائرة التنمية السياحية في عجمان نبذة حول المزايا السياحية لإمارة عجمان من منشآت ومناطق سياحية متميزة، كما تناول العرض نبذة حول الثقافة الغنية التي تمتلكها الإمارة، كذلك اطلع الحضور على عرض قدمته منطقة عجمان الحرة، حول سهولة ممارسة الأعمال والخدمات المتنوعة المقدمة لأصحاب الأعمال الحاليين والمستثمرين المحتملين.

وشهد الملتقى جملة من اللقاءات الثنائية بين المسؤولين وأصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين، لبحث الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، كما أوصى الحضور بضرورة تكثيف الملتقيات وفتح قنوات مستدامة بين منشآت القطاع الخاص من البلدين.