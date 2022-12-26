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الاقتصادي

1.1 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
26 ديسمبر 2022 16:25

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.1 مليار درهم في ختام تداولات جلسة اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم المالية والبنوك والعقار. 

وتوزعت السيولة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و123.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 238.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 9.7 آلاف صفقة. 

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وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.31% أو ما يعادل 10.4 نقطة ليغلق عند مستوى 3326.52 نقطة، مع نمو مؤشر قطاع العقار 0.4% والمالية 0.57% والصناعة 0.39%. 

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 10245.37 نقطة، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10252.53 نقطة. 

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «موانئ أبوظبي» بنسبة 1.59% و«بروج» 0.8% و«الياه سات» 0.78% و«فيرتيغلوب» 0.46% و«برجيل» 0.44% و«ألفا ظبي القابضة» 0.07% مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 168.7 مليون درهم، فيما جاء «العالمية القابضة» في المركز الأول بسيولة 254.7 مليون درهم.وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 1.24% و«الإمارات دبي الوطني» 1.15% و«إعمار العقارية» 0.17% و«إعمار للتطوير» 1.4% و«شعاع كابيتال» 0.24% و«العربية للطيران» 1.4% و«سالك» 1.19% و«تيكوم» 1.34%، وتصدر «مصرف عجمان» النشاط مستقطباً أكثر من 27.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 23.6 مليون درهم.

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