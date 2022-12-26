تدشين الأعمال الإنشائية في مجمع المعادن في «كيزاد»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مسؤولون من مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، في فعالية تدشين الأعمال الإنشائية الخاصة بمجمع المعادن الذي يتم تطويره في إمارة أبوظبي من قبل شركة «ميتال بارك للاستثمار الشرق الأوسط».

يمتد مجمع المعادن الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع في كيزاد، ويضم مرافق لتخزين المعادن والتعامل معها، إلى جانب جميع العمليات الخاصة بمعالجتها وتصنيعها. ويوفر وصولاً سهلاً إلى مراكز الأبحاث والتطوير، إلى جانب مساحات مكتبية حديثة، والخدمات المالية التي يحتاجها المتعاملون.

وتتيح شركة «ميتال بارك للاستثمار الشرق الأوسط» لمتعامليها في مجمع المعادن قدرات متميزة تسهم في تمكينهم من تلبية متطلبات الأسواق دون الحاجة إلى بذل الجهود لتطوير بنية تحتية لأعمالهم، ما يوفر لهم القدرة على تخفيض التكاليف التشغيلية بسهولة وتجنب المصاريف التي يتكبدها العاملون في هذا القطاع من الشركات التقليدية.

ويسهم الموقع الاستراتيجي لمجمع المعادن وقربه من ميناء خليفة الرائد الذي يربط الشرق بالغرب في توفير منصة مثالية للشركات العاملة في قطاع الصناعات المعدنية، وتقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات أعداد متزايدة من مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية والتنمية الصناعية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «في إطار التزامنا بتوفير كل سبل الدعم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي، تفتخر مجموعة كيزاد بمواصلة العمل استناداً على نظام المجمعات الاقتصادية المتخصصة، وتقديم كل ما يلزم لتطوير مجمع المعادن الجديد. وتعد إمارة أبوظبي حالياً مقراً لعدد من أكبر الشركات الرئيسية والمتخصصة في توريد المواد الخام في المنطقة، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى توفير وجهة متكاملة تسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين في هذا القطاع إلى مجموعة كيزاد باعتبارها وجهة مثالية لأعمالهم، تتيح لهم العديد من فرص التوسع، وتعزز النمو وإمكانية الوصول إلى أسواق عالمية جديدة».

من جهته قال وحيد فولادكار، الرئيس التنفيذي، شركة «ميتال بارك للاستثمار الشرق الأوسط»: «يشكل الابتكار ركيزة أساسية للخدمات التي نقدمها، وبالتالي كانت الحلول الذكية التي يقدمها مجمع المعادن محط اهتمام العاملين في القطاع محلياً وعالمياً، إذ أنهم يرون قيمة كبيرة في النقلة النوعية والتطور التقني اللذين يسعى مجمع المعادن إلى تحقيقهما. لقد بدأت مسيرتنا بفضل الأسس الراسخة التي وفرتها كيزاد، وإننا نتطلع إلى إجراء المزيد من التطوير والتحسين بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع، مع مواصلة التركيز على رسالتنا الرامية إلى تحويل التحديات إلى فرص».

ويتيح المجمع حلولاً فريدة خاصة بتخطيط الإنتاج والإمكانات، وسياسات مرنة فيما يتعلق بشروط التعاقد وإنهائه، فضلاً عن وصول ميسّر لمزودي الخدمات المالية والموارد البشرية، مما يحافظ على أداء العمليات عند أعلى مستوياته.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح المجمع للمتعاملين الاستفادة من أحدث الأنظمة التقنية الخاصة بإدارة موارد المؤسسات، ما يسهل على الشركات تقليص الوقت اللازم لإتمام العمليات الإدارية وتوظيف هذه التقنيات المبتكرة للارتقاء في أعمالهم والانطلاق نحو آفاق جديدة.