بنوك تتيح سحب يومي ب 4 آلاف درهم بدون بطاقة

حسام عبدالنبي (دبي)

أفادت بنوك عاملة في الدولة بأن المبلغ النقدي الذي يمكن سحبه من خلال السحب (بدون بطاقة) يبلغ 4 آلاف درهم في اليوم وبشرط أن يتم ذلك خلال عملتين للسحب كل 24 ساعة وبحد أقصى يصل حتى 2000 درهم لكل معاملة.

وأكدت البنوك أنه في حال نسيان البطاقة يمكن الاستفادة من خدمة (السحب بدون بطاقة) حيث أن كل ما يحتاجه العميل لسحب الأموال هو جهاز صراف آلي تابع للبنك وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالعميل.

وأوضحت أنه إذا بدأ العميل طلب السحب النقدي بدون بطاقة ولكنه لم يكمل المعاملة، فإنه إذا لم يكمل العميل عملية السحب في غضون ساعة واحدة من تقديم طلب السحب بدون بطاقة، فستنتهي مدة الطلب وستعود الأموال إلى حساب العميل في غضون 24 ساعة.

وأشارت إلى أن للعميل (محاولتان) لإتمام عملية السحب بدون بطاقة في جهاز الصراف الآلي، وإذا أدخل العميل بيانات خاطئة في جهاز الصراف الآلي أثناء السحب بدون بطاقة مثل رمز مصادقة أو مبلغ سحب غير صحيح خلال هذه المحاولات، فسيتم إلغاء المعاملة وستعود الأموال إلى الحساب في غضون 24 ساعة، منبهة إلى إمكانية استخدام السحب بدون بطاقة في حال ضياع البطاقة الائتمانية أو المصرفية أو سرقتها، ولكن يجب على صاحب البطاقة أيضًا إبلاغ البنك عن ضياعها أو سرقتها على الفور حتى يتمكن من حماية العميل من أي محاولات احتيال.وفيما يخص الحالات الطارئة لتحويل الأموال بشكل عاجل، كشفت البنوك أنه يمكن تحويل الأموال بسرعة إلى الأصدقاء أو الأهل إلى أي من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك على الفور مع خدمة خاصة للدفع حيث يمكن للطرف المستفيد صرف المبلغ عبر الصراف الآلي الذي تم تحويل المبلغ إليه في غضون مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المعاملة، لافتة إلى إمكانية تحويل الأموال إلى أي شخص لديه رقم هاتف متحرك إماراتي، وحتى لو لم يكن من عملاء البنك ذاته وذلك من دون الحاجة إلى رقم حساب أو رقم "آيبان".