«مالية عجمان» تنظم ورشة حول إعداد الحساب الختامي

عجمان (الاتحاد)

نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل (في فندق راديسون بلو - عجمان) حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2022، وذلك بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية في الدائرة، وبمشاركة واسعة من الموظفين المختصّين في الدوائر والجهات الحكومية في عجمان.وأشار مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار التوجيهات المستمرة لسمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس الدائرة، والهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان من خلال تبنّي أفضل الممارسات في إنجاز العمليات المالية الحكومية، وإيماناً من الدائرة بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق الاستدامة المالية على مستوى الإمارة.

وأضاف: «نحرص، في دائرة المالية، على تقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية، تعزيزاً لازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها. وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي تنظمها الدائرة في هذا الإطار، إذ نهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي بين الجهات الحكومية المحلية حول التعليمات الواردة في التعميم المالي رقم (05) لسنة 2022، والمتعلقة بإعداد الحساب الختامي العام للسنة المالية الحالية، لتمكينها من تطبيق أفضل الممارسات الحديثة في هذا الخصوص. وقد تم تعريف الحضور على مجموعة من الموضوعات الرئيسية المرتبطة بالقواعد العامة والأسس المعتمدة في إعداد الحساب الختامي ومكوناته، وإجراءات إقفال الحسابات، والمتطلبات ذات الصلة».

وأكّد مدير عام الدائرة على أهمية الحساب الختامي العام في توفير المعلومات المالية الدقيقة والكاملة لمتّخذي القرار عن الوضع المالي الحكومي في عجمان، ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة الإمارة ودولة الإمارات.

كما تم خلال الورشة الإجابة عن جميع استفسارات المشاركين، وشرح مختلف الإجراءات التمهيدية لإعداد مشروع الحساب الختامي الفرعي للدوائر الحكومية، ومن ثم إعداد مشروع الحساب الختامي العام للحكومة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التقيد بالتنفيذ الدقيق لمختلف التعليمات والجداول الزمنية الواردة في التعميم المالي رقم (5) للسنة المالية 2022.