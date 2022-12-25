«فيراري أبوظبي» 12 عاماً من التميز والابتكار

رشا طبيلة (أبوظبي)

منذ اثني عشر عاماً، زينت مدينة عالم «فيراري أبوظبي» بلونها الأحمر وتصميمها الفريد قلب جزيرة ياس لتُعلن عن بدء مرحلة جديدة من عالم الترفيه والفخامة من أبوظبي إلى العالم.

واستطاعت «فيراري أبوظبي» خلال تلك الحقبة أن تكون مرفقاً ترفيهياً يحتضن جميع الفئات العمرية من أطفال وعائلات وأفراد من خلال أكثر من 43 لعبة وتجربة ترفيهية، بينما كان عدد التجارب عند افتتاحها 20 لعبة وتجربة، فضلاً عن العروض الحية والفعاليات والمهرجانات المتنوعة التي تثري تجارب الزوار.

وتتميز عالم فيراري أبوظبي بأفعوانية «فورمولا روسا» الأسرع في العالم، حيث تضم المدينة الترفيهية أفعوانية طيران الأبطال التي سجلت 3 أرقام قياسية في موسوعة «جينيس»، فضلاً عن منطقة العائلة وتجربتي «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي»، للاستمتاع بمناظر جزيرة ياس الخلابة والكثير من التجارب المتميزة الأخرى.

وتقول ديانا تايلور، المدير العام لدى عالم فيراري أبوظبي في حوار أجرته مع «الاتحاد» خلال تجربة جولة على سطح «عالم فيراري أبوظبي» وجولة عامة في تجارب وألعاب المدينة، «سجلنا خلال 12 عاماً تطوراً ونمواً كبيراً في تجارب عالم فيراري أبوظبي، حيث نفتخر كوننا أول مدينة ترفيهية تفتتح في جزيرة ياس كجزء من استراتيجية جزيرة ياس والتي تستمر كمدينة ترفيهية من الطراز العالمي».

وأضافت تايلور: «منذ افتتاح المدينة الترفيهية، باتت عالم فيراري أبوظبي أيقونة فريدة من نوعها نستطيع أن نراها من السماء والاستمتاع بتصميمها الفريد من نوعه».

وأكدت مدير عالم فيراري أبوظبي، أن الحقبة الماضية شهدت التركيز على معرفة احتياجات ورغبات الزوار مع تطوير تجارب متميزة وفريدة، وهو ما جعل عدد الألعاب تزيد لتصل إلى 43 تجربة في الوقت الراهن، مقارنة بـ 20 تجربة عند افتتاح المدينة قبل 12 عاماً، منوهة إلى أن الألعاب تتراوح بين تجارب لعشاق السرعة والحماس وأخرى عائلية، إلى جانب تجارب للمأكولات والمشروبات عبر المطاعم العالمية المنتشرة في أرجاء عالم فيراري.

وأضافت: «قمنا بالاستثمار في تنظيم الفعاليات، حيث أصبحنا نتميز في تقديم فعاليات وعروض حية وتجارب متنوعة في مواسم مختلفة من الإجازات والأعياد مثل الموسم الشتوي والصيف الإيطالي واليوم الوطني، وغيرها من المناسبات».

خطط واستراتيجيات

وأكدت تايلور أنه تم التركيز على توفير فعاليات وتجارب تناسب جميع الفئات العمرية، لافتة إلى أن عالم فيراري أصبح جزءاً من خطط واستراتيجيات تطوير جزيرة ياس من خلال تقديم ما هو متميز للزوار، حيث تم خلال العام 2020 ورغم جائحة «كورونا» إطلاق منطقة العائلة والتي تضم 4 نسخ صغيرة من الألعاب والتجارب للكبار، ما جعلها وجهة فريدة للعائلة والأطفال. وأشارت تايلور إلى أن عالم فيراري أبوظبي يضم أكبر متجر «فيراري» في العالم، مؤكدة أن عالم فيراري أبوظبي يعد مرفقاً ترفيهياً متكاملاً.

وأكدت على أهمية الشراكة مع جميع شركائنا من شركة ميرال ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي والمدن الترفيهية الأخرى والجهات والوجهات السياحية المختلفة والفنادق في الجزيرة. وأضافت: «السوق المحلي يعد من أهم أسواقنا، لا سيما الإقبال الكبير الذي نشهده على اشتراكاتنا السنوية لدخول المدينة».

خطط مستقبلية

وحول خطط عالم فيراري أبوظبي المستقبلية خلال الأعوام المقبلة، أكدت تايلور أن عالم فيراري مستمر في تعزيز تجاربه من خلال ابتكار تجارب جديدة، منوهة إلى ابتكار تجربة الجولة على السطح الأحمر لعالم فيراري أبوظبي التي مناظر لجزيرة ياس ووجهاتها، إضافة إلى تجربة المسار الانزلاقي المتميزة أيضاً.

وتستعد عالم فيراري أبوظبي لافتتاح أفعوانية «مهمة فيراري» في 12 يناير 2023، لتعزز هذه الإضافة الجديدة المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المستوحاة من علامة فيراري العريقة، والتي تناسب جميع الضيوف من الكبار والصغار، ويحظى حاملو البطاقات السنوية بفرصة حصرية لاختبار الأفعوانية الجديدة ابتداءً من 5 يناير2023.

وأضافت تايلور أنه مع بدء الموسم الشتوي حرصنا على تقديم فعاليات وعروض فنية حية وفعاليات شتوية تقدم للزوار شعوراً بالشتاء والثلج.

وتحتفل عالم فيراري أبوظبي بعودة فعالية مهرجان الشتاء التي تستمر حتى 8 يناير 2023، حيث يستمتع الضيوف بأوقات لا مثيل لها مع عروض ترفيهية وتجارب عائلية مميزة، حيث تستقبل المدينة الترفيهية فصل الشتاء مرة أخرى بأبهى الديكورات الاحتفالية، إضافة إلى شجرة الأعياد والزينة والكرات الثلجية المتلألئة والأضواء المبهرة في كل مكان، حيث يمكن للأصدقاء التقاط أجمل الصور في منطقة البلازا. ويمكن للضيوف التوجه إلى «مسرح لابياتزا» لمشاهدة النحاتين المهرة وهم يحفرون منحوتات ثلجية فريدة مستوحاة من موسم الأعياد.

ومن التجارب أيضاً التي أطلقتها عالم فيراري أبوظبي عام 2021 تجربة «شوماخر، بطل سكوديريا فيراري»، بالتعاون مع متحف فيراري في مارانيلو بإيطاليا، الذي يعد وجهة فريدة تأخذ عشاق الفورمولا-1 في رحلة مدهشة للتعريف بأسطورة بطل العالم لسباقات الفورمولا-1 لـ7 مرات مع فيراري.

وتوفر عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس لضيوفها تجارب ترفيهية عائلية مميزة، وتبعد مسافة دقائق عن كل من ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة التي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات.