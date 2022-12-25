«كهرباء ومياه دبي» تصدر تقرير الاستدامة التاسع 2021

دبي (الاتحاد)

كشف تقرير الاستدامة التاسع 2021 الصادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي، التقدم الذي أحرزته الهيئة ومساهماتها المهمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ونجاحها في دعم التعافي المستدام ومواصلة تنفيذ مشروعاتها في مجال الاستدامة خلال عام 2021 على الرغم من التحديات المصاحبة لانتشار جائحة كوفيد-19.وأعدت الهيئة التقرير وفقاً للمبادرة العالمية لمعايير لإعداد التقارير (GRI)، حيث يسلط الضوء على التزام الهيئة بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومن أبرزها حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، ويتوافق التقرير أيضاً مع إفصاحات المؤسسات الخدماتية في قطاع الكهرباء للمبادرة العالمية لإعداد التقارير (G4).

ولفت معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى العمل على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة عالمياً من أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، كما أسهمت جهود الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة بلغت 21% في عام 2021، لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 والتي هدفت إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول 2021".

ويتضمن التقرير 9 فصول من أبرزها التغير المناخي والتنمية المستدامة والمياه والطاقة والموظفين والمتعاملين والبيئة والمجتمع وغيرها، ويتوفر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae).

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تصدر تقريرها السنوي للاستدامة منذ عام 2013، وقد رسخت مكانتها في هذا المجال بانضمامها إلى المجتمع الذهبي التابع للمبادرة العالمية لإعداد التقارير، وكذلك برنامج "رواد المعايير" الذي أطلقته المبادرة ويشمل 100 مؤسسة عالمية تبنت على الفور المعايير العالمية الجديدة لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك اعتباراً من تقرير الهيئة الرابع حول الاستدامة لعام 2016.