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دعوة أوروبية لتحريك معدل الفائدة

دعوة أوروبية لتحريك معدل الفائدة
25 ديسمبر 2022 01:50

فرانكفورت (د ب أ) 

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ذكرت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، أنه يتعين تحريك معدلات الفائدة لإيصال التضخم إلى النسبة المستهدفة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقالت شنابل في مقابلة نشرت، أمس، إن خطر المبالغة في السياسات من جانب البنك المركزي الأوروبي «لايزال محدوداً، حيث إن معدلات الفائدة الحقيقية مازالت منخفضة للغاية». وأُجريت المقابلة بعد يوم من أحدث اجتماع بشأن السياسات يعقده البنك المركزي.
وبالتحدث عن سلسلة الزيادات الأربع في معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، قالت شنابل: إن البنك المركزي يفعل كل «ما هو ضروري» لإعادة التضخم إلى 2%. ورددت موقف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي قالت، إن زياد معدلات الفائدة سوف تستمر «لفترة من الوقت».

البنك المركزي الأوروبي
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