«النقد الدولي» يمنح باكستان 3 أسابيع للإفراج عن قرض معلق

إسلام أباد (د ب أ)

طلب صندوق النقد الدولي من باكستان تطبيق عدد من الشروط المسبقة قبل الموافقة على قرض معلق لها في غضون فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً.

ووفق ما أورده موقع «جيو نيوز» الإخباري الباكستاني، أمس، طلب صندوق النقد الدولي اتخاذ «كل الإجراءات المطلوبة»، لتمهيد الطريق أمام الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار وفق «تسهيل الصندوق الممتد».

ومن المتوقع، وفق جيو نيوز، أن يجري وزير المالية الباكستاني إسحق دار مشاورات مع فريقه الاقتصادي خلال اليومين المقبلين لتحقيق إجماع حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإحياء

برنامج صندوق النقد الدولي المعلق. وقال مسؤول باكستاني، الجمعة، إن صندوق النقد طلب من الحكومة الباكستانية اتخاذ إجراءات لوقف نزف الأموال في قطاع الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز، وتطبيق إجراءات ضريبية إضافية، وإجراء إصلاحات

هيكلية في الفترة الباقية من برنامج الصندوق.