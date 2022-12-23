135 مشروعاً فندقياً قيد التطوير بالإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تستحوذ الإمارات على 20% من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لتقرير مؤسسة «توب هوتيلز بروجيتكس» الذي أفاد بوجود 135 مشروعاً فندقياً قيد التطوير في الدولة، تضم نحو 34855 غرفة فندقية متنوعة.

ووفقاً للتقرير، تصدرت دبي أكبر 10 مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث عدد المشاريع الفندقية قيد التطوير، من خلال 85 مشروعاً فندقياً تشمل 23549 غرفة فندقية، وبفارق يصل إلى النصف تقريباً مع المركز الثاني وهي الرياض التي تحتضن 46 مشروعاً فندقياً وتضم 9598 غرفة فندقية، ثم جدة بواقع 33 مشروعاً فندقياً وتضم 7195 غرفة فندقية. وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد المشاريع والغرف الفندقية قيد التطوير، بعد المملكة العربية السعودية.

ويستعد القطاع الفندقي بالدولة لاستقبال العديد من الفنادق والعلامات الفندقية الجديدة خلال العام المقبل، والتي يتوقع أن تضيف ما يصل إلى 10 آلاف غرفة فندقية موزعة على مختلف إمارات الدولة، خاصة في أبوظبي ودبي رأس الخيمة والشارقة، حيث يجري الإعداد لافتتاح عدد كبير من هذه الفنادق، أبرزها منتجع أتلانتس ذا رويال، بطاقة 795 غرفة، بالإضافة إلى 44 جناحاً وبنتهاوس.

منطقة الشرق الأوسط

وتحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لتقرير «توب هوتيلز بروجيتكس» نحو 646 مشروعاً فندقياً قيد التطوير (إنشاء وتخطيط وتصميم وقيد الافتتاح)، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة افتتاح 319 مشروعاً خلال العام المقبل تضم نحو 80 ألف غرفة فندقية، وفي العام 2024، تشهد المنطقة افتتاح 169 فندقاً بـ46.3 ألف غرفة، ثم 86 فندقاً تضم 28 ألف غرفة فندقية في العام 2025.

وبحسب البيانات، فإن هنالك 67 مشروعاً فندقياً تضم 16400 غرفة فندقية في مرحلة ما قبل الافتتاح على مستوى المنطقة، إضافة إلى 358 مشروعاً بنحو 98.7 ألف غرفة في مرحلة قيد الإنشاء، و121 مشروعاً بعدد 32.8 ألف غرفة قيد التخطيط، و88 مشروعاً بعدد 19.8 ألف غرفة في مرحلة ما قبل التخطيط.

آفاق النمو الواعدة

وأكدت مجموعات وعلامات فندقية عاملة بالدولة، مواصلة خططها الاستثمارية والتوسعية في سوق الضيافة بالإمارات خلال السنوات المقبلة، للاستفادة من آفاق النمو الواعدة والطلب السياحي المتواصل على الإمارات بوصفها وجهة سياحية رئيسة بالمنطقة ومحوراً عالمياً للتجارة والأعمال.

وقال مديرون وتنفيذيون في عدد من المجموعات الفندقية بالدولة لـ«الاتحاد»، إن الانتعاش القوي الذي يشهده قطاع الفنادق في الإمارات منذ بداية العام والتعافي السريع من آثار جائحة كوفيد-19، وتسجيل معدلات إشغال وعائدات أفضل من مستويات ما قبل الجائحة، عكس الديناميكية العالية والجاذبية الكبيرة لهذا السوق، الأمر الذي دفع العديد من المجموعات للاستفادة من فترة الجائحة في دراسة السوق بشكل أعمق والتعرف على المتطلبات الجديدة للعملاء، ومن ثم التوسع بعلامات وفئات فندقية جديدة تواكب متطلبات الأجيال الجديدة من العملاء، خاصة جيل الألفية، بأفكار وتصاميم مختلفة.

%6 النمو بين عامي 2022 و2024

تتوقع مجموعة كوليرز إنترناشونال أن تسجل السوق الفندقية في الإمارات معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 6% بين عامي 2022 و2024، ما يمثل إضافة 13 ألفاً و900 غرفة فندقية جديدة للقطاع، ليصل الإجمالي إلى 207 آلاف و813 غرفة، مقارنة مع 193 ألفاً و913 غرفة بنهاية 2021.

ورجحت المجموعة في تقرير لها، إضافة أكثر من 100 ألف غرفة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2026، ليتجاوز إجمالي عدد الغرف مليون غرفة تتركز أغلبيتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك مقارنة مع 894.700 غرفة بالمنطقة بنهاية العام 2021، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال العقد الماضي بلغ 5.8%.