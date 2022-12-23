النفط يتجه لتسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط 2%، أمس، بدافع من توقعات بانخفاض في إمدادات الخام الروسي مما ساعد على تخطي أثر مخاوف من تلقي الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لضربة بسبب عاصفة شتوية وشيكة مما أضر بخطط السفر في موسم العطلات. وبحلول الساعة 10.44 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.40 دولار بما يعادل 1.70% إلى 82.38 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو ما يقارب 2% إلى 78.98 دولار للبرميل. والخامان في سبيلهما لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني.

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفاً لأسعار الخام الروسي، وفقاً لمتعاملين وحسابات «رويترز».

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، للتلفزيون الرسمي، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط مطلع 2023 رداً على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها. وقال إدوارد مويا، المحلل في أواندا «أسعار الخام أعلى، إذ يركز المتعاملون في الطاقة على استجابة موسكو للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي دون التركيز كثيراً على إلغاء آلاف الرحلات الجوية التي ستعطل السفر في العطلات».