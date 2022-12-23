السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع إنفاق المستهلكين وتراجع التضخم بأميركا

متسوقون في منفذ بيع بكاليفورنا الأميركية (أرشيفية)
24 ديسمبر 2022 00:31

واشنطن (رويترز)

أخبار ذات صلة
انقطاع الكهرباء وفوضى بسبب عاصفة «تاريخية» في أميركا
الإمارات تقدم مساعدات لأوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء القاسية

شهد إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر، بينما تباطأ التضخم أكثر، لكن ليس بالقدر الكافي ليثبط عزيمة البنك المركزي الأميركي عن مسعاه لرفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى العام المقبل.
وقالت وزارة التجارة، أمس، إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.1% بعد زيادة معدله بالرفع إلى 0.9% في أكتوبر بدلاً من 0.8% كما أُعلن من قبل.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4% في أكتوبر.
وفي 12 شهراً حتى نوفمبر، زاد ذلك المؤشر 5.5% بعد أن صعد 6.1% في أكتوبر.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% بعد زيادة نسبتها 0.3% في أكتوبر.

التضخم
الإمارات
التضخم الأميركي
أميركا
البنك المركزي الأميركي
آخر الأخبار
رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون
اليوم 17:26
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©