ارتفاع إنفاق المستهلكين وتراجع التضخم بأميركا

واشنطن (رويترز)

شهد إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر، بينما تباطأ التضخم أكثر، لكن ليس بالقدر الكافي ليثبط عزيمة البنك المركزي الأميركي عن مسعاه لرفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى العام المقبل.

وقالت وزارة التجارة، أمس، إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد 0.1% بعد زيادة معدله بالرفع إلى 0.9% في أكتوبر بدلاً من 0.8% كما أُعلن من قبل.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4% في أكتوبر.

وفي 12 شهراً حتى نوفمبر، زاد ذلك المؤشر 5.5% بعد أن صعد 6.1% في أكتوبر.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% بعد زيادة نسبتها 0.3% في أكتوبر.