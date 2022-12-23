إضراب موظفي فحص الجوازات في مطارات بريطانيا

لندن (رويترز)

وصلت ركاباً في مطارات بريطانية تحذيراتٌ من تأخيرات محتملة مع مشاركة موظفي فحص الجوازات أمس، في أول يوم من إضراب من المقرر أن يستمر حتى بداية العام الجديد إلا أن مطاري هيثرو وجاتويك في لندن لم يبلغا عن تعطلات كبيرة.

وقال اتحاد الخدمات العامة والتجارية إن من المتوقع أن يشارك أكثر من ألف من أفراد قوة الحدود الذين توظفهم الحكومة في الإضراب. وينضم هؤلاء بذلك إلى أطقم التمريض والإسعاف والعاملين في قطاعي السكك الحديدية والبريد في أكبر موجة من الإضرابات التي تشهدها قطاعات مختلفة في بريطانيا منذ عقود احتجاجاً على الأجور وأوضاع العمل. وأوضح الاتحاد، أن موظفي قوة الحدود تلقوا عرضاً بزيادة في الأجور نسبتها اثنين في المئة بما يقل كثيراً عن التضخم الذي وصل إلى 10.7% في نوفمبر.وأفاد مطار هيثرو، أكثر المطارات البريطانية ازدحاماً، بوجود «طوابير قليلة» في صالات الوصول. وأضاف متحدث باسم المطار أن صالات المغادرة تشهد انسيابية.

وحث جاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، الركاب على توقع فترات انتظار أطول عند نقاط فحص الجوازات اعتباراً من أمس وحتى نهاية العام.