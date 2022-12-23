9.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 9.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2392 مبايعة بقيمة 6.32 مليار درهم منها 159 مبايعة للأراضي بقيمة 877.59 مليون درهم و2233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.44 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 66 مبايعة بقيمة 177 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 315 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 183 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 278 مبايعة بقيمة 720 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 194 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.65 مليار درهم منها 92 رهن أراضٍ بقيمة 1.24 مليار درهم و363 رهن فلل وشقق بقيمة 1.41 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 816 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 554 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 172.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 32 مليون درهم.