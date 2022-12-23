«لولو» تقدم خصومات بـ70% في «تنزيلات منتصف الليل»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت متاجر «لولو هايبر ماركت» «تنزيلات منتصف الليل» في دولة الإمارات، بخصومات تصل إلى 70% على جميع الأصناف داخل المتاجر. وتعود «تنزيلات منتصف الليل» إلى مشهد البيع بالتجزئة في الإمارات للمرة الثانية عبر متاجر لولو بعد النجاح الكبير العام الماضي. وتسري الخصومات في منتصف ليلة الجمعة من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 3 صباح السبت، وتعتبر العروض مثالية للحصول على صفقات مُربحة وهدايا مميزة بمناسبة موسم الأعياد والكريسماس.

كما سيحظى عملاء لولو بعروض بمناسبة الكريسماس تستمر حتى مطلع يناير 2023. وتصل الخصومات فيها حتى 70% على جميع الأصناف ومستلزمات الأعياد.

وقال أشرف علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: «سيعود عرضنا المنتظر «تنزيلات منتصف الليل» كرد جميل لعملائنا الكرام قبل نهاية العام 2022، حتى يستمتعوا بقضاء عطلة مميزة».