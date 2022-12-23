سيولة الأسهم المحلية تناهز 6.6 مليارات درهم خلال أسبوع

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 6.6 مليارات درهم خلال تداولات الأسبوع المنتهي أمس، مع تركز معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات المالية والبنوك والعقارات. وتوزعت السيولة بواقع 5.56 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.02 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 1.48 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 72.7 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10302.3 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10306.28 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3316.12 نقطة. وصعد في سوق أبوظبي سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.34% و«طاقة» 0.58% و«أغذية» 0.55% و«برجيل» 0.44%، كما زاد «العالمية القابضة» 0.15% مع تصدره قائمة النشاط بسيولة جاوزت 1.18 مليار درهم ثم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 923.2 مليون درهم، يليه «ملتيبلاي» مستقطباً 552.5 مليون درهم. وفي سوق دبي المالي، ارتفع «إعمار العقارية» 1.03% و«إعمار للتطوير» 3.12% و«إمباور» 3% و«تبريد» 5.7%، و«أمانات القابضة» 2.2% و«سوق دبي المالي» 0.66% و«شعاع كابيتال» 6.12% و«الخليج للملاحة» 3.6% و«سالك» 1.6%. كما صعد «مصرف عجمان» بنسبة 8.25% مع تصدره قائمة الأنشط خلال الأسبوع بعد استقطابه سيولة بنحو 223.05 مليون درهم بتداول 195.2 مليون سهم من خلال 1691 صفقة.