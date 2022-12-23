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«أبوظبي الأول» يوقع شراكة لتوفير حلول المدفوعات للموانئ في دبي

«أبوظبي الأول» يوقع شراكة لتوفير حلول المدفوعات للموانئ في دبي
24 ديسمبر 2022 00:32

أبوظبي (وام) 

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يتعاون بنك أبوظبي الأول بدعم من «ماغناتي» التابعة له مع «PayRow Net» من خلال مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي لتأسيس منصة مدفوعات رقمية متطورة تسهم في دعم رؤية دبي في التحول نحو الاقتصاد غير النقدي. وتهدف المنظومة الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية ضمن بوابات السداد الحالية، لتحسين تجربة السداد بالنسبة للعملاء والمستخدمين على حد سواء. وتتيح منصة الدفع المركزية الموحدة لجميع الجهات الحكومية والتجار استلام المدفوعات من عملائهم عبر قناة شاملة تتسم بالأمن والمرونة. وستسهم الحلول الجديدة في تعزيز بساطة عمليات تحصيل مدفوعات الهيئات الحكومية، والتخطيط الاستباقي، والتركيز بشكل أكبر على الخدمات والعمليات التشغيلية الرئيسية. وإلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات، تتيح المنصة للمستخدمين سداد المدفوعات الحكومية بطرق متنوعة، تشمل معاملات نقاط البيع والبطاقات والمحافظ الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون بنك أبوظبي الأول مع PayRow Net لإصدار بطاقات مسبقة الدفع تحمل علامة تجارية مشتركة لتسهيل عمليات الدفع. 
وقال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات العربية المتحدة والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: يسرنا التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتأسيس منصة مدفوعات رقمية تواكب أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، ونحن ملتزمون دائماً باعتماد أفضل الابتكارات التقنية التي تدعم نمو الإمكانات الرقمية لشركائنا. 
وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: تجمع هذه الشراكة بين الخبرات التقنية للبنك وإمكاناتنا المتطورة في قطاع المدفوعات لدعم المؤسسة في جهودها الرامية إلى مواءمة أنشطتها مع الرؤى الحكومية الهادفة للانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي.

بنك أبوظبي الأول
دبي
أبوظبي
الإمارات
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
شركة المدفوعات ماجناتي
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