«أكاديمية الإمارات» تنال جائزة أفضل مزود تدريب على الطيران

دبي (الاتحاد)

نالت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، جائزة أفضل مزود تدريب على الطيران للعام في حفل توزيع جوائز أفييشن بيزنس الشرق الأوسط لعام 2022. وتحتفي الجائزة بإنجازات مقدم تدريب رائد أو أكاديمية للتدريب على الطيران، تقدم دورات رائدة لتطوير الصناعة.

وقال القبطان عبدالله الحمادي، مدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين: «نفخر بهذه الجائزة التي تأتي في أعقاب حفل التخرج الثالث، وتمثّل علامة فارقة في رحلتنا الرائعة والممتعة. إنها لحظة تأكيد لخريجينا الذين يزيد عددهم على 100، والذين انضوا الآن تحت مظلة صناعة الطيران، وطلبتنا الحاليين وعددهم 250، ومعلمينا وكل فرد في فريقنا». وتستوعب الأكاديمية ما يصل إلى 600 من الطلبة في مختلف المراحل.