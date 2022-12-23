السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
23 ديسمبر 2022 09:24

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح نحو دولارين في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.11 دولار لتصل إلى 1794.71 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:58 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.39% تعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1802.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.79% إلى 23.8 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.21% إلى 1680.5 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.55% إلى 985.4 دولار.

أخبار ذات صلة
الدولار يصعد والذهب يتراجع بدعم من بيانات اقتصادية
الذهب يتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب بيانات اقتصادية
المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون
اليوم 17:26
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلا وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©