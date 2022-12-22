1.4 مليون عملية بحث لحجوزات طيران وفنادق في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت معدلات الإشغال في فنادق الإمارات إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر تراوحت بين 90 و%95، وفقاً لمديرين ومسؤولين في القطاع الفندقي، ومؤشرات الطلب على حجوزات الطيران والإقامة التي أظهرت إجراء أكثر من 1.4 عملية بحث للسفر والإقامة بالإمارات منذ بداية الشهر الجاري.

وقال محمد خوري، المدير العام لمجموعة جولدن ساندز للفنادق والشقق الفندقية، إن حجوزات الإقامة الفندقية في مختلف إمارات الدولة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب بداية من عطلة نهاية الأسبوع الجاري وحتى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، معززة بطلب قوي من الأسواق الخارجية.

الإشغال الفندقي

وأشار خوري إلى أن معدلات الإشغال الفندقي تشير إلى تحقيق متوسط يتراوح بين 90 إلى 95% خلال الأسبوع المقبل وحتى مطلع العام الجديد، ارتفاعاً من متوسط يتراوح بين 80 إلى 85% حالياً، وخلال عطلة أعياد الميلاد.

وأوضح أنه رغم التحولات التي حدثت هذا الموسم بسبب تزامن توقيت كأس العالم قطر 2022، وموسم الأعياد وتأثير ذلك على ميزانية السفر بالنسبة للسياح من مشجعي كأس العالم، خاصة من السوق الأوروبي، إلا أن الطلب على الحجوزات الفندقية بالإمارات لم يتأثر، مستفيداً من الارتفاع القوي في العديد من الأسواق الأخرى مثل الهند، والسوق الخليجي، خاصة السعودي، وعدد من الأسواق العربية الأخرى مثل مصر والأردن، وأسواق آسيوية وأوروبية مختلفة، فضلاً عن الطلب المحلي، حيث تفضل الأسر والعائلات قضاء عطلة الفصل الدراسي الأول ونهاية العام في فنادق الدولة للاستمتاع بالأجواء الشتوية والفعاليات المصاحبة للاحتفالات برأس السنة.

باقات متكاملة

من جهته، قال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، إن الطلب الخارجي على حجوزات السفر والإقامة الفندقية في الإمارات خلال موسم الأعياد ورأس السنة، شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية شهر ديسمبر 2022. وأضاف حميدان أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ جاذبيتها وجهةً مفضلةً للسياح من مختلف الأسواق لقضاء العطلات واحتفالات رأس السنة، لما تقدمه من فعاليات وأنشطة لمختلف شرائح السياح، بالإضافة إلى الطقس الرائع الذي يسود البلاد خلال فصل الشتاء، وطرح الشركات السياحية والفنادق باقات متكاملة ساهمت في استقطاب الكثير من السياح من مختلف دول العالم.

وأوضح حميدان أن عمليات البحث على حجوزات الطيران والإقامة الفندقية من الخارج إلى دولة الإمارات من خلال موقع «ويجو» بلغت خلال الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر الجاري حوالي 1.4 مليون عملية بحث، 73% منها لحجوزات فندقية لمدد إقامة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.

وأشار رئيس العمليات التجارية، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في شركة «ويجو»، إلى تصدر المملكة العربية السعودية عمليات البحث إلى دولة الإمارات خلال ديسمبر الجاري بنسبة 23%، تليها الهند بنسبة 21%، ثم مصر بنسبة 13%، والكويت بنسبة 6%، والأردن وقطر وعمان، والبحرين وتركيا والمغرب.

الأسواق السياحية الدولية

بدوره، قال شريف مدكور، مدير عام فندق ميديا روتانا دبي «إن الفندق يشهد معدلات إشغال مرتفعة خلال ديسمبر الجاري بسبب بدء الإجازة الشتوية وقرب الأعياد ورأس السنة الميلادية، إلى جانب اعتدال الطقس، متوقعاً أن يصل الإشغال إلى 90% خلال الأسبوع الأخير من العام».

وأكد مدكور أن هذا الموسم يعد من أهم المواسم وأكثرها نشاطاً خلال العام، حيث نشهد إقبالاً كبيراً من الأسواق السياحية الدولية مثل الأسواق الأوروبية والخليجية والسوق المحلية.

تنوع الحجوزات

من جهته، أكد توماس شميلتير، المدير العام للمنطقة لفنادق «انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، أن فنادق مجموعة انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي تشهد نسبة حجوزات عالية منذ بداية العام مقارنة بالعام 2021، ومع اقتراب نهاية العام والاحتفالات المصاحبة، يتوقع أن ترتفع الحجوزات الفندقية مع رغبة الكثير من السياح في قضاء عطلاتهم في دبي.

وأوضح أنه على مدار العام شهدت الحجوزات الخارجية تنوعاً ملحوظاً وفقاً لجنسيات النزلاء، خاصة من المملكة العربية السعودية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وغيرها من دول العالم، فضلاً عن استقبال عدد كبير من السياح من داخل الإمارات من المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الفعاليات والأحداث الضخمة التي شهدتها الدولة مثل المؤتمرات والمعارض الدولية، فضلاً عن ازدياد الزخم خلال فعاليات كأس العالم في قطر، ومع نهاية العام، ساهمت جميعها في تسجيل معدلات إشغال مرتفعة خلال العام 2022، متوقعاً أن تشهد الفترة الحالية مع نهاية العام 2022 وبداية العام الجديد 2023 إشغالاً كاملاً لفنادق المجموعة.