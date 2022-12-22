تعزيز التعاون بين الإمارات وعُمان في مجال الاقتصاد الرقمي

مسقط (وام)

أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، أن الاقتصاد الرقمي في دول الخليج يتطور تطوراً ملحوظاً وبوتيرة متسارعة لما له من أهمية كبيرة في الناتج المحلي. وأشار في تصريحات لـ«وام» على هامش مشاركته في المسابقة الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022 والتي تقام في مسقط، إلى تعزيز خطط وبرامج الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون الإماراتي العماني في تطوير البنى الأساسية للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى جذب الاستثمار العالمي في مجال التقنيات الناشئة والصناعة الرقمية وبناء مهارات المستقبل. ولفت إلى أنه يعد تتويجاً للأهداف الاستراتيجية المشتركة بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من ثورة التقنيات الناشئة لبناء اقتصاد رقمي مستدام.