1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.3 مليار درهم في ختام تداولات جلسة أمس، مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم المالية والبنوك والعقار.

وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و242.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 338.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.6 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 10306.51 نقطة، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10312.99 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3323.1 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.57% و«ملتيبلاي» 0.41% و«بيانات» 0.2%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 253 مليون درهم وأغلق مستقراً من دون تغيير يذكر.

وفي سوق دبي، صعد «إعمار للتطوير» 1.16% و«سوق دبي المالي» 0.65% و«شعاع كابيتال» 0.73% و«أرامكس» 0.56%، وتصدر «مصرف عجمان» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 97.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.05%.