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الاقتصادي

الدولار يصعد والذهب يتراجع بدعم من بيانات اقتصادية

الدولار يصعد والذهب يتراجع بدعم من بيانات اقتصادية
23 ديسمبر 2022 01:14

نيويورك (رويترز)

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ارتفع الدولار قليلاً مقابل أغلب العملات الكبرى أمس بعد أن أشارت بيانات في الولايات المتحدة لقوة سوق العمل مما قد يبقى على تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) للسياسة النقدية لفترة أطول.
زاد عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة بأقل من المتوقع مما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية بينما تعافى الاقتصاد أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث.
وتراجع اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار مسجلا 1.0595 دولار بعد أن ارتفع بنسبة تصل إلى 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
لكن الدولار انخفض 0.1 بالمئة أمام الين مسجلا 132.32 ين ليس بعيدا عن أقل مستوى في أربعة أشهر سجله يوم الثلاثاء بعد أن تسبب تعديل غير متوقع في القواعد الحاكمة لعوائد سندات بنك اليابان في رهانات قوية على الين.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1795.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15.42 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1803.70 دولار.

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