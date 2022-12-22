مجموعة موانئ أبوظبي تفوز بسبع جوائز عالمية

أبوظبي (وام)

فازت مجموعة موانئ أبوظبي، مؤخرا، بسبع جوائز ضمن جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال لعام 2022، لتتصدر بذلك الفائزين بأكبر عدد من الجوائز يمنح لجهة في دورة واحدة، ضمن الدورة الثانية للعام الجاري من برنامج الجوائز المرموق، وذلك بفضل تسجيلها لأعلى النتائج مقارنة بالجهات الأخرى المشاركة.

وتعد جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال، معياراً عالمياً يكرم التميز والتحسينات المتواصلة في قطاع الأعمال، وتوفر منصة للمؤسسات من جميع أنحاء العالم لمشاركة تجاربها الناجحة في مجالات التميز المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، وتوفير خدمات أو منتجات عالية الجودة، تلبي احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.

وشهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 500 مؤسسة من 83 دولة.

وتم الإعلان في نهاية عملية التقييم عن 60 فائزاً ضمن حفل افتراضي تم تنظيمه عن بُعد، حصدت خلاله مجموعة موانئ أبوظبي سبع جوائز، شملت اثنتين من المستوى الماسي.

وقال أحمد الخياط، نائب الرئيس، إدارة التميز - مجموعة موانئ أبوظبي: «حرصت المجموعة منذ بداية العام الجاري على توسيع حضورها في الأسواق العالمية، وتعزيز الترابط بين شركائها التجاريين، ويأتي فوزنا بالجوائز السبع ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلناها ويعكس قدرتنا على تحقيق التميز».

وحصل قطاع الموانئ التابع لمجموعة موانئ أبوظبي على المستوى الماسيي «الجائزة المؤسسية» التي تعد أرفع جائزة يقدمها مجلس هارفارد للأعمال.

كما تم تكريم قطاع الموانئ بفضل جهود التوسع الإقليمي التي بذلها من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات الرئيسة، مع عدد من الدول، الأمر الذي أثمر عن المزيد من النجاح والنمو.

وحصلت المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي على المستوى الذهبي في «جائزة مواجهة جائحة كوفيد-19» عن جهودها في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق النمو على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة العالمية.

أما القطاع اللوجستي، فحصد المستوى الذهبي في «جائزة الصحة والسلامة المؤسسية»، وحصل كذلك على المستوى الذهبي في «جائزة تواصل الأعمال».

إلى جانب ذلك، فاز موظفون في مجموعة موانئ أبوظبي بثلاث جوائز فردية شملت «الجائزة المهنية» للمستويين الماسي والذهبي، و«جائزة المرأة القيادية».