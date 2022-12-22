«فلاي دبي» تستعيد 80% من مستويات ما قبل الجائحة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، عن تحقيق الناقلة نمواً في عملياتها التشغيلية خلال العام الجاري يزيد بنحو %80 على مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، متوقعاً أن تواصل الشركة أداءها القوي وتحقيق نمو من خانتين خلال العامين المقبلين، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

وأوضح الغيث، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الشركة، أن 2022 شكل عاماً استثنائياً جديداً في مسيرة الشركة، في ظل الإنجازات العديدة التي حققتها على صعيد الأداء التشغيلي والتوسع في الأسطول وشبكة الوجهات وتعزيز السمعة، منوهاً بالنجاح اللافت للشراكة مع الخطوط القطرية خلال كأس العالم قطر 2022 ورحلات «يوم المباراة»، والمردود الإيجابي لهذه الشراكة وتميزها في تقديم خدمات سفر بأعلى درجات الجودة والدقة في مواعيد الإقلاع والهبوط.

وقال إن الناقلة تمكنت بنجاح غير مسبوق من نقل أكثر من 130 ألف مشجع من 171 دولة على متن 1290 رحلة بين مطاري آل مكتوم والدوحة الدوليين بين 21 نوفمبر و19 ديسمبر 2022، وذلك في أكبر عملية ربط جوي لرحلات طيران بين نقطتين في دولتين في يوم واحد على مستوى المنطقة، الأمر الذي يعكس المستوى العالي من التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية في البلدين لتسهيل إجراءات السفر وحضور المباراة مع الدقة الالتزام والكفاءة والتعاون المطلوب لإنجاز هذه المهمة بنجاح.

الأحداث العالمية بالمنطقة

وأكد أن نجاح تنظيم كأس العالم في قطر من شأنه أن يرسخ نجاحات المنطقة ويعزز من قدراتها على استضافة وتنظيم المزيد من الأحداث العالمية وتقوية منطقة الخليج لتكون محوراً للأحداث العالمية مستقبلاً.

وأوضح الغيث أنه إلى جانب المردود التشغيلي الإيجابي للغاية لرحلات يوم المباراة، وتحقيق معدل إشغال مقاعد يصل إلى 60% وهي نسبة أعلى من النسبة المستهدفة.

نمو مزدوج في 2023

وفيما يتعلق بأداء الشركة في عام 2023، توقع الغيث مواصلة فلاي دبي النمو بنفس الوتيرة المتسارعة وتحقيق نمو مزدوج في أعمالها التشغيلية سواء على عدد الركاب وعدد الرحلات، مع توقع أن تتسلم الناقلة 17 طائرة جديدة خلال العام المقبل، من طراز بوينج 737 ماكس مقارنة مع 21 طائرة تسلمتها الشركة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الأسطول من 71 طائرة حالياً إلى 88 طائرة بنهاية 2023، الأمر الذي سيسهم في تعزيز نمو شبكة الناقلة وخدمة المزيد من الوجهات.

وتوقع الغيث أن يمتد زخم الانتعاش الحالي إلى عام 2024، في ظل النمو القوي المتوقع في الطلب على السفر من وإلى الدولة، والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات ودبي التي أصبحت بفضل رؤية القيادة الرشيدة، في صدارة الوجهات المفضلة على مستوى العالم للسياحة والأعمال، لاسيما في ظل النجاحات المبهرة التي حققتها الدولة في التعامل مع كوفيد-19، ونجاح إكسبو 2020 دبي، الذي بدأنا نقطف ثمار استضافته من خلال من ما نشاهده اليوم من زخم متواصل في قطاع الطيران والذي يشير إلى بداية موجة من الانتعاش يتوقع أن تستمر حتى عام 2024.

توسيع الشبكة

وفيما يتعلق بأولويات الناقلة في العام الجديد، أوضح الغيث أنه إلى جانب مواصلة جهود الشركة لمواصلة تحقيق معدل نمو مزدوج في الأداء التشغيلي، فأنها تحرص بالتوازي على تقييم الفرص المتوفرة بكثرة في العديد من الأسواق والاستفادة منها في توسيع شبكة الوجهات، في الأسواق الدولية أو الأسواق الإقليمية.

توسعة المرافق الهندسية

وقال الغيث إن فلاي دبي بصدد تطوير وتوسعة المرافق الهندسية للشركة بوتيرة تتناسب وحجم الأسطول ووفقاً لمعايير محددة تتعلق بالتكلفة والعائد، لافتاً إلى أنه الشركة تقوم حالياً بإنجاز جزء من أعمال تجهيزات الطائرات في مرافقها الخاصة.

الربط مع الوجهات

وأكد أن فلاي دبي نجحت عبر منذ انطلاقتها في ربط ما بين 70 إلى 80 وجهة لم تكن مربوطة من قبل برحلات مباشرة من وإلى دبي ، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي واسع وباتت وجهات مشهورة سياحياً وتجارياً، خاصة أن فلاي كانت حريصة على تقديم تسهيلات تتعلق بسفر المقيمين إلى هذه الوجهات بالحصول على إعفاء من التأشيرات المسبقة، وذلك بالتنسيق مع هذه الوجهات التي استفادت من الطلب القوي على السفر من سوق الإمارات.