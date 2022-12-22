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الاقتصادي

25 ألف رائدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف ترخيص بقيمة 60 مليار درهم

ريادة المرأة الإماراتية في مجال الاستثمار (من المصدر)
23 ديسمبر 2022 01:19

الشارقة (الاتحاد) 

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أظهرت نتائج استطلاع حديث، زيادة واضحة في عدد رائدات الأعمال من الإماراتيات، حيث تمتلك 25 ألف رائدة أعمال إماراتية 50 ألف ترخيص تجاري بقيمة 60 مليار درهم خلال عام 2021، مقارنةً بـ23 ألف سيدة يُدرن شركات بقيمة 50 مليار درهم في عام 2019، و11 ألف رائدة أعمال يُدرن شركات بقيمة 12 مليار درهم في عام 2010.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل عينة من 1000 رائدة أعمال في الإمارات، أن نسبة مالكات الشركات من السيدات دون سن الـ40 في الدولة 77.6%، جاءت نسبة الرئيسات التنفيذيات منهن 48.8%، فيما أدرن 61.4 % منهن شركاتٍ من دون شركاء، ما يعطي مؤشراً إيجابياً على ريادة المرأة الإماراتية في حقل الاستثمار وقيادة دفة المشاريع الاقتصادية والتنموية.
وجاءت نتائج الاستطلاع ضمن تقرير «الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة: فرصة ذهبية» الذي صدر بالتعاون بين نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورصد واقع وآفاق مساهمات المرأة الإماراتية في التنمية الشاملة، وتعزيز استدامة القطاعات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، فيما اختتم التقرير بتوصيات تستجيب لطموحات رائدات الأعمال لتحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل والأسواق المحلية والعالمية. وأشاد التقرير بمنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، التي تتسم بالقوة والمرونة والاستدامة.
وبين التقرير أن 13% من السيدات هن شريكات في الملكية بأكثر من 51 % من الأسهم، و25 % قائدات أعمال بأقل من 51 % من الأسهم، وأن معظم أعمال السيدات هي مشاريع متناهية الصغر بشكل أساسي بنسبة 72 %، و24 % مشاريع صغيرة، و3% فقط مشاريع متوسطة.

الإمارات
ريادة الأعمال
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مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة
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المرأة الإماراتية
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