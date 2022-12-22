تخريج 100 مسؤول تنفيذي في القطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، تخريج 100 مسؤول تنفيذي وقيادي في القطاع الصناعي بالدولة من ممثلي الشركات الوطنية والعالمية الرائدة ضمن البرنامج التدريبي «القيادة 4.0» للقادة الصناعيين الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي. ويهدف البرنامج إلى تطوير المعرفة والمهارات في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لدعم نمو الأعمال وقطاع الصناعة المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز من القدرة الصناعية للدولة من خلال تقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».

بناء القدرات الوطنية

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «تمهد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الطريق نحو مستقبل صناعي أكثر إنجازاً وتنمية لدولة الإمارات، تماشياً مع الرؤية الطموحة (نحن الإمارات 2031)، والتي نستكمل من خلالها مسيرتنا التنموية نحو الـ50 عاماً المقبلة».

وأضافت معاليها: «يعد برنامج (الصناعة 4.0) أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، حيث تحرص الوزارة على تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا، وذلك تماشياً مع (برنامج التحول التكنولوجي) الهادف إلى تسريع التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية في دولة الإمارات».

وثمّنت معاليها في هذا الإطار إنجازات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تُعدّ أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المُتخصّصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الوزارة والجامعة في التركيز على دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز أداء وتنافسية قطاع الصناعة ودعم نمو الأعمال، واكتساب المعرفة اللازمة لدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة في الخطط التشغيلية للمصانع، ومزايا التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك عرض نماذج وتجارب ناجحة.

ممكنات النمو

بدوره، قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «إننا نفخر بدعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر تدريب قادة الصناعة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة الآن وفي المستقبل، ونتطلع بشغف لتعزيز هذا التعاون في إطار هدفنا الرامي إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأكد أن برنامج «القيادة 4.0» المخصص للقادة الصناعيين يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة، وهو أمر ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل الصناعة، ضمن ممكنات النمو، وتسخيرها لتحقيق التقدم المستدام.

تطوير المعرفة التقنية

استهدف البرنامج التدريبي تطوير المعرفة التقنية اللازمة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في التصنيع الذكي بالصورة التي تدعم التوجهات الوطنية، حيث ساهم في رفع الوعي بالعناصر الأساسية والمفاهيم والاتجاهات والقيم الخاصة ببرنامج «الصناعة 4.0». وشمل البرنامج مشاركات رئيسة لكل من صقر بن غالب، مدير مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، وبراتولكومار شيندي، نائب الرئيس المساعد في «سيمنز أدفانتا للاستشارات»، وموهيتين كورتيف، مدير التعلم والابتكار والبرامج الاستراتيجية في مجموعة إيدج. وحضر حفل تكريم القادة المشاركين في البرنامج، ممثلون عن شركات وطنية وعالمية رائدة.