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النفط يرتفع وسط عاصفة شتوية

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
22 ديسمبر 2022 09:59

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد ويتجه السفر للارتفاع في موسم العطلات.

وبحلول الساعة 0422 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.54 بالمئة، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 بالمئة من الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.63 بالمئة، إلى 78.78 دولار.

وقفزت عقود الخامين أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، خلافاً لتوقعات ارتفاعها.
ويأتي انخفاض المخزونات مع توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في ظل العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاش السفر ما بعد جائحة فيروس كورونا مع حلول موسم عطلة نهاية العام.

 

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المصدر: وكالات
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