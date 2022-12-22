الذهب يتحرك في نطاق ضيق وسط ترقب بيانات اقتصادية

ارتفع الذهب اليوم الخميس مدعوما بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.70 دولار.
وتراجع مؤشر العملة الأميركية 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. كما سينظر المتداولون في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات على التضخم.
وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.00 دولار، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1007.13 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1692.38 دولار.