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الاقتصادي

النفط يرتفع مع ضعف الدولار

النفط يرتفع مع تراجع الدولار
21 ديسمبر 2022 21:47

لندن (رويترز) 

 أغلق النفط على ارتفاع اليوم في جلسة متقلبة، حيث أثارت التوقعات المتعلقة بعاصفة شتوية كبرى في الولايات المتحدة مخاوف من أن ملايين الأميركيين قد يحدون من خطط السفر خلال موسم العطلات.

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وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع طفيف بلغ 19 سنتاً، أو 0.2 في المئة، إلى 79.99 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتاً إلى 76.09 دولار للبرميل.
وانتعشت أسعار النفط بسبب ضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة تخزين احتياطيات النفط، لكن المكاسب تقلصت بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين.

أسعار النفط
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