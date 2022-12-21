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الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو

الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو
21 ديسمبر 2022 21:45

موسكو (رويترز) 
انخفض الروبل الروسي لأدنى مستوى منذ أوائل مايو متخطياً مستوى 70 للدولار اليوم لتصل خسائره الشهرية لما يقارب 14 بالمئة في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين

.وبحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش، هبط الروبل 2.5 بالمئة أمام الدولار مسجلاً 70.60 بعد أن لامس 70.7550 في وقت سابق.
كما هبطت العملة الروسية 2.4 بالمئة مسجلة 75.22 أمام اليورو متخطية مستوى 75 للمرة الأولى منذ أواخر أبريل نيسان.

كما هبطت أمام اليوان 2.1 بالمئة إلى 10.10 وهو قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر.
وخسر الروبل أكثر من ثمانية بالمئة بالفعل هذا الأسبوع أمام الدولار ونحو 12 بالمئة منذ دخول سقف سعري للنفط الروسي حيز التنفيذ. 

الروبل الروسي
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