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الاقتصادي

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
21 ديسمبر 2022 21:44

نيويورك (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب اليوم في نطاق ضيق في ظل ارتفاع الدولار، إلا أن المعدن النفيس لم يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة وسط ترقب لبيانات اقتصادية من المقرر نشرها خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1813.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من واحد بالمئة الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

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وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1822.70دولار.

وارتفع مؤشر الدولار أمس بعد انخفاضه في الجلسة السابقة. ويترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة المقرر نشرها اليوم الخميس، فضلاً عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المقررة يوم الجمعة.
 

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